LIVE FV, È il giorno della finale! Qui tutte le news

Fonte: dai nostri inviati ad Atene: T.Loreto; P.Lazzerini; D.Conti. In redazione: N.Righi.

09:25 - Come detto nei giorni scorsi, questa sera al Franchi è previsto il sold-out. Circa 30mila tifosi assieperanno le tribune dell'impianto sportivo di Campo di Marte per assistere alla partita trasmessa su una serie di maxischermi che verranno posizionati in campo. Inoltre, come rivelato dalla Fiorentina nella serata di ieri, ad aprire la serata sarà la band empolese dei Bnkr44, reduci dal successo di Sanremo e grandi tifosi viola.

09:07 - Sta per aprire il Fan Festival di Piazza Kotzia: ci sono già lunghe code di tifosi viola in fila. Oggi dovrebbero arrivare anche la maggior parte di charter diretti dall'Italia che trasportano i supporters della Fiorentina presenti nella capitale greca per assistere alla gara.

Finalmente ci siamo, è il giorno della finale. Questa sera la Fiorentina scenderà sul campo dell'OPAP Arena per giocarsi il trofeo contro l'Olympiacos. Ed è per questo che FirenzeViola.it vi accompagnerà per tutta la giornata: con aggiornamenti, foto e video direttamente da Atene!