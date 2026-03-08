Lecce batte Cremonese 2-1 e stacca di 3 punti anche la Fiorentina
Una partita piena di emozioni tra Lecce e Cremonese, conclusa sul punteggio di 2-1 per i salentini che festeggiano per una vittoria fondamentale in ottica salvezza. Dopo un primo tempo a senso unico, chiuso dalla squadra allenata da Di Francesco sul doppio vantaggio grazie alle reti di Pierotti e Stulic (su rigore), nei secondi quarantacinque minuti cambia la musica con il gol di Bonazzoli e l'assedio finale degli ospiti, che si vedono anche annulare un gol (giustamente).
A far discutere però è soprattutto un episodio all'ultimo secondo, con Sanabria spinto al momento del tiro in area: per l'arbitro però non c'è nulla e Lecce può far festa. I salentini sono ora a 27 punti, staccate proprio la Cremonese e la Fiorentina in attesa che giochi contro il Parma.
