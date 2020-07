LEC-FIO, Tris dei viola in Salento: ora la salvezza...

Finisce con un 1-3 per la Fiorentina il match del Via del Mare tra i viola e il Lecce, con la squadra di Iachini che con questo successo sale a quota 39 punti, a +10 proprio sui salentini che sono terzultimi, e vede davvero da vicinissimo adesso la salvezza. Succede tutto nel primo tempo con i viola che al 6’ passano in vantaggio con Chiesa (palla persa da Rispoli, sfera recapitata al numero 25 che fa 0-1), poco dopo Pulgar fallisce un rigore ma Ghezzal su punizione fa 0-2 trovando la sua prima gioia alla Fiorentina. Nel finale Cutrone imbeccato da Chiesa in contropiede fa 0-3, mentre poco dopo Farias colpisce la traversa. Nella ripresa girandola di cambi con due chances degli ospiti prima con Lirola (bella parata di Gabriel) e poi di Cutrone, che però era in offside. Nel finale di partita si rivede anche Agudelo che dopo l’esordio contro la Juve a febbraio non aveva più visto il campo. A ridosso del recupero arriva il gol della bandiera segnato da Shakov.