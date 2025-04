Dagli inviati Le ultime dal Viola Park. Colpani ancora a parte, Gosens resta in dubbio per Milano

vedi letture

Ultime dal Viola Park e dall'allenamento della Fiorentina alla vigilia della partita contro il Milan in programma domani sera alle 20.45. Come raccolto da Firenzeviola.it, la squadra si è allenata in tarda mattinata con due situazioni da tenere d'occhio: quella relativa ad Andrea Colpani, ancora alle prese con il problema al piede destro e indisponibile per il match di San Siro, e quella relativa a Robin Gosens che invece è una situazione da monitorare ora per ora.

Se infatti l'ex Monza ha lavorato anche oggi a parte, sull'esterno tedesco filtra ottimismo quantomento su una sua convocazione per la partita di San Siro. Per il resto tutto il gruppo ha lavorato agli ordini di Palladino. La squadra viola partirà nel pomeriggio alla volta di Milano per dormire nel capoluogo lombardo in una sorta di mini-ritiro.