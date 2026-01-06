Nicolò Fagioli è l'Mvp di Fiorentina-Cremonese: dietro di lui Comuzzo

FirenzeViola

Nicolò Fagioli è l'Mvp di Fiorentina-Cremonese: dietro di lui ComuzzoFirenzeViola.it
di Redazione FV

La Fiorentina torna a vincere, ma non solo: contro la Cremonese gli uomini di Paolo Vanoli hanno sfoderato una delle migliori prestazioni stagionali (non che ci volesse molto). Un buon approccio alla gara, una mentalità da battaglia che ha fatto esaltare alcuni protagonisti in campo. Su tutti Nicolò Fagioli, premiato da voi lettori di FirenzeViola.it come Mvp della sfida di domenica. Il classe 2001 è il più votato nel TopFv con addirittura il 66% delle preferenze. Questo il podio:

Fiorentina-Cremonese 1-0, classifica Top Fv:
1) Nicolò Fagioli (65,79% dei votanti, 1332 voti)
2) Pietro Comuzzo (13,99% dei votanti, 284 voti)
3) Albert Gudmundsson (5,78% dei votanti, 178 voti)