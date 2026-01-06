FirenzeViola
Nicolò Fagioli è l'Mvp di Fiorentina-Cremonese: dietro di lui Comuzzo
FirenzeViola.it
La Fiorentina torna a vincere, ma non solo: contro la Cremonese gli uomini di Paolo Vanoli hanno sfoderato una delle migliori prestazioni stagionali (non che ci volesse molto). Un buon approccio alla gara, una mentalità da battaglia che ha fatto esaltare alcuni protagonisti in campo. Su tutti Nicolò Fagioli, premiato da voi lettori di FirenzeViola.it come Mvp della sfida di domenica. Il classe 2001 è il più votato nel TopFv con addirittura il 66% delle preferenze. Questo il podio:
Fiorentina-Cremonese 1-0, classifica Top Fv:
1) Nicolò Fagioli (65,79% dei votanti, 1332 voti)
2) Pietro Comuzzo (13,99% dei votanti, 284 voti)
3) Albert Gudmundsson (5,78% dei votanti, 178 voti)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
