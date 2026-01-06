Gilardino furioso su Nzola: "Deve capire cosa vuol fare della sua vita. Valuteremo la sua situazione"

Duro sfogo di Alberto Gilardino al termine di Pisa-Como. L’allenatore nerazzurro, dopo aver perso 3-0 in casa, non ha usato mezzi termini per esprimere la sua opinione sulla prestazione del suo attaccante M’Bala Nzola, che sul risultato di 0-2 ha pure sbagliato un calcio di rigore. Ecco le sue parole in merito all'attaccante di proprietà della Fiorentina: “M'Bala ha lavorato in fase difensiva e non ha sfruttato le occasioni create. Ci aspettiamo di più da lui: è un giocatore di esperienza, deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica.

Ho bisogno di gente collegata che voglia mettersi in discussione al 110%. Faremo quindi delle valutazioni con la società sul mercato. Vogliamo salvarci senza mollare un centimetro, quindi chi avrò a disposizione dovremo avere tutti la stessa idea". Lo riporta Sestaporta.news.