Convocati: out Fazzini, Viti e Dzeko. Christensen al posto di Martinelli

Sono stati da poco diramanti dalla Fiorentina i convocati per la sfida di domani a Roma contro la Lazio. Le novità più importanti sono il ritorno di Christensen oltre alle assenze di Viti e Martinelli che oggi si è sottoposto alle visite mediche con la Sampdoria. Fuori ancora sia Fazzini (non in condizione) che Dzeko che ancora non ha recuperato dal problema fisico che già lo aveva messo ko con la Cremonese. Seconda chiamata per Solomon. Ecco la lista completa:

1) CHRISTENSEN Oliver (P)

2) COMUZZO Pietro

3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

4) DE GEA QUINTANA David (P)

5) FAGIOLI Nicolò

6) FORTINI Niccolò

7) GOSENS Robin Everardus

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KEAN Moise Bioty

10) KOŠPO Eman

11) KOUAME Kouakou Christian Michael

12) KOUADIO Eddy Nda Konan

13) LEZZERINI Luca (P)

14) MANDRAGORA Rolando

15) MARÍ VILLAR Pablo

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) SOLOMON Manor