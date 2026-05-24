Le mosse di Commisso jr. Rep.Fi: "Gira voce di uno stop a Mediacom sponsor"

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L'edizione odierna di Repubblica parla delle mosse che saranno fatte a New York dai Commisso dopo la fine della stagione della Fiorentina. Gira voce che Mediacom potrebbe ritirare la sponsorizzazione alla Fiorentina, riporta il quotidiano e se così fosse ci sarebbe un problema in più da risolvere. Non basterà cambiare l’allenatore, per ripartire con basi solide Commisso jr dovrà dare il via a una vera e propria rivoluzione. Due i punti fermi, Paratici e Ferrari, ai quali sarà demandata la ricostruzione della Fiorentina secondo paletti che dall'America devono ancora essere fissati.

Alla nuova Fiorentina servono un allenatore, parecchi giocatori, magari un altro manager. E servirà anche una valutazione dello staff medico-sanitario. Tutte cose che Paratici e Ferrari faranno insieme alla famiglia Commisso nel summit americano in cui verrà delineato il nuovo progetto. Senza dimenticare lo stadio