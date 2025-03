Lazio e Torino impattano sull'1-1: la Fiorentina è a un punto dai biancocelesti

vedi letture

Finisce in pareggio il match del lunedì sera tra Lazio e Torino allo stadio Olimpico. I biancocelesti passano in vantaggio a metà ripresa con un gran gol di Marusic, ma i granata colgono il pari a pochi minuti dalla fine con Gineitis, la cui rete inchioda il punteggio finale sull'1-1. È un risultato che fa comodo alla Fiorentina, ora ottava a un punto dalla squadra di Baroni settima in classifica. Mentre la compagine di Vanoli avanza a quota 39. Questa la classifica aggiornata:

Inter 67 punti (30 partite giocate)

Napoli 64 (30)

Atalanta 58 (30)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Roma 52 (30)

Lazio 52 (30)

Fiorentina 51 (30)

Milan 47 (30)

Udinese 40 (30)

Torino 39 (30)

Genoa 35 (30)

Como 30 (30)

Hellas Verona 30 (30)

Cagliari 29 (30)

Parma 26 (30)

Lecce 25 (30)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (30)