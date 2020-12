LAFONT, Il Nantes gioca d'anticipo. Pradè attende

Alban Lafont sta disputando una buona stagione al Nantes e ora il club francese è pronto a riscattarlo, dopo che in estate il ragazzo era stato cercato dal Real Madrid per rimpiazzare Areola. Presto le due parti si siederanno al tavolo per decidere il da farsi. La situazione vede una doppia formula: riscatto e contro riscatto (circa 4 milioni) a favore della Fiorentina. Il Nantes sembra intenzionato ad acquistare il giocatore subito a gennaio, offrendo ai viola 10 milioni, offerta di poco inferiore alla cifra ufficiale del riscatto (non obbligatorio) previsto per giugno, ovvero 13 milioni. Ciò non significa che altri club non possano affermarsi facendo offerte che potrebbero tentare la Fiorentina e bruciare i francesi. Lo riporta La Nazione.