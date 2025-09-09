Dagli inviati La sindaca Funaro: "Kean orgoglio della Fiorentina e di Firenze, sabato tiferemo tutti i viola col cuore e con la testa"

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato a margine del'evento a Coverciano, "Premio Nereo Rocco" organizzato dalla Settignanese: "Questo è un premio importante, un premio nel quale vengono riconosciute tantissime personalità del mondo dello sport e del mondo del calcio attuale, ma anche figure che hanno fatto la storia nella nostra città e in tante relta dello sport, un premio portato avanti da tantissimo tempo dalla Settignanese: un punto di riferimento nella nostra città nel mondo dello sport, una realtà che fa sport che fa inclusione e che ha attenzione a tutta la nostra comunità"

Che effetto le ha fatto la doppietta di Moise Kean, centravanti della Fiorentina così decisivo con la maglia azzurra?

"E' una grandissima emozione, lo dico da sindaca e da tifosa, è un orgoglio per la Fiorentina e per la città"

Il fatto che si sia sbloccato in nazionale può essere di buon auspicio per il campionato e sabato contro il Napoli?

"Saremo li a tifare Fiorenitina con la testa e con il cuore".