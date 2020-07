LA NAZIONE, Vlahovic e la sua rabbia: rinnovo stenta

La Nazione, stamani in edicola, scrive del duro confronto andato in scena tra Beppe Iachini e Dusan Vlahovic dopo la gomitata da questi rifilata al laziale Patric durante l'ultima gara contro i biancocelesti. Da lì in poi, l'attaccante serbo ha giocato molto poco. Basti pensare ai soli 9 minuti contro il Verona, i 25 contro il Lecce, i 9 contro il Torino, la panchina contro l'Inter. L'umore di Vlahovic non è dei migliori e il famoso rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2023, è rimasto chiuso a chiave. Senza contare che le buone prestazioni di Patrick Cutrone sono un ostacolo in più.