La "lista della spesa" di Pioli: Dzeko ma anche Krstovic. E c'è pure Anjorin

vedi letture

Nello spazio dedicato alla Fiorentina, Tuttosport fa il nome di sette possibili obiettivi di mercato. I viola dovranno rinnovarsi parecchio, anche se non sarà una rivoluzione come quella partita dodici mesi fa. Il sempre più probabile arrivo di Stefano Pioli comporta cambiamenti nella rosa, con il Ds Daniele Pradè che sta lavorando per dare all'attuale tecnico dell'Al-Nassr una rosa all'altezza e parametrata alle sue idee di calcio. E così, scrive Tuttosport, i possibili rinforzi in attacco potrebbero essere Edin Dzeko (svincolato) e Nikola Krstovic attualmente al Lecce, mentre a centrocampo piacciono Orel Mangala (centrocampista belga seguito anche la scorsa estate, poi andato in prestito all'Everton ma di proprietà dell'Olympique Lione), Ismael Bennacer, che Pioli ha avuto al Milan e che proprio dal Milan è partito a gennaio per andare in prestito all'Olympique Marsiglia di De Zerbi, ma anche Tino Anjorin dell'Empoli.

Possibili avvicendamenti anche sulle corsie, dove si cerca il vice-Dodo e spuntano due nomi sempre dalla Serie A, quelli di Adam Marusic (Lazio) e di Jackson Tchatchoua (Hellas Verona).