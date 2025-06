Dagli inviati Presidente Calcio Storico: "Sarà un bel torneo. Pioli? Persona bella e attaccata a Firenze"

Il presidente del Calcio Storico fiorentino, Michele Pierguidi, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2025: "Di sicuro si prospetta una bella edizione perché c'è la finale dell'anno scorso alla prima partita, due squadre dunque molto forti, ma tutte le semifinaliste si giocheranno con l'obiettivo di andare in finale e dunque saranno due partite molto belle e giocate".

Avete messo a punto alcuni miglioramenti? "L'anno scorso ci sono stati due o tre falli che non sono passati inosservati, anche con un colpo alla testa ad un calciante che aveva la palla in mano e quest'anno chi avrà la palla in mano appunto non si potrà colpire dal collo in su. Quindi ho chiesto agli arbitri di tenere gli occhi molto molto aperti, qualcosa l'anno scorso non si è visto".

Sempre più evento mondiale? "E' merito dei presidenti dei colori, dei calcianti e di chi lvive questo mondo 360 giorni all'anno. Penso ad alcune inziiative come la Befana dei Verdi o al lavoro dei Colori in generale che sono diventati punto di riferimento dei loro quartieri per tutto l'anno, l'attività di pugilato o palestra... Il Colore è punto aggregativo insomma tutto l'anno e poi c'è il Calcio Storico che è la parte principale, c'è stato un cambiamento in meglio da quando ho iniziato e non per merito mio insomma"

Biglietti ce ne sono? "Qualcosa c'è ancora fino al giorno della partita, anche se pochi perché per darli ai fiorentini li diamo in prevendita ai Colori che li danno ai loro associati perché così siamo sicuri che almeno nelle curve e nei posti al sole ci siano appassionati di calcio in costume perché la tradizione di Firenze sia soprattutto per i fiorentini".

Da tifoso cosa pensa di Pioli? Mi fa piacere il suo eventuale ritorno. Stefano è una persona bella, che ha vissuto un momento importante della Fiorentina, attaccato a Firenze e dunque mi fa piacere perché so che darà qualcosa in più".