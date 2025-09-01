Calciomercato

La Fiorentina sistema un altro esubero: Barak alla Sampdoria in prestito secco

La Fiorentina sistema un altro esubero: Barak alla Sampdoria in prestito seccoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 15:01Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato all'hotel Sheraton di Milano - Niccolò Santi

A poche ore dalla fine della sessione estiva, la Fiorentina piazza un altro esubero. Come raccolto dai nostri inviati all'Hotel Sheraton di Milano - sede della chiusura del calciomercato -, è fatta per il passaggio di Antonin Barak in prestito secco alla Sampdoria. L'ex Verona, chiuso dal progetto di Pioli a Firenze, lascia quindi un'altra volta la casacca viola per accasarsi altrove, stavolta in Serie B dopo il prestito in Turchia della passata stagione.