Fiorentina-Sigma, De Gea e Sohm: le uniche indicazioni di formazione

Stefano Pioli non si è voluto sbilanciare sulla formazione, che la stessa squadra saprà solo domattina: "La squadra saprà solo domani mattina chi giocherà" ha detto in conferenza. Ma un paio di indicazioni, oltre all'assenza di Kean per scontare la seconda giornata di squalifica dopo l'espulsione all'andata dei playoff, il tecnico le ha comunque date per il centrocampo e la porta: "Stanno tutti bene tranne Sohm che ha un problema, ha una fascite plantare. Deciderò domani, ho allenato tutti nei doppi ruoli".

Ed ancora: "Domani gioca De Gea, è l'unica cosa che vi posso dire", confermando l'indiscrezione di FirenzeViola, a tagliare sul nascere il dibattito sull'impiego o meno del giovane Martinelli visto che molti si attendevano un'alternanza in porta.