Pioli a Sky: "Ci vuole più qualità, serve il gesto tecnico e vincere qualche duello in più"

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, alla vigilia della gara con il Sigma Olomouc, ha parlato anche a Sky, partendo dal significato della gara "Ha un significato importante perché è la prima del girone di Conference, sarebbe utile partire col piede giusto perché riteniamo la Conference veramente importante per noi. L'inizio non è stato quello che volevamo, vincere domani servirebbe per la classifica e per il morale".

Come mai la domenica non riuscite a concretizzare il buon lavoro settimanale?

"La qualità deve essere superiore, trovando il gesto tecnico o la soluzione migliore nei singoli momenti della partita ma anche vincere qualche duello in più. Sono tante situazioni in cui puoi essere più performante perché questo poi ti permette di essere superiore all'avversario".

Questa è comunque la sua squadra?

"Quando i risultati non vengono si pensa sempre che ci siano altri problemi alle spalle… capisco la domanda. Non è questo però il motivo e anzi, sarebbe più semplice per me se fosse così perché potrei sistemare atteggiamenti o cose simili. Non c'è una mancanza di unione o compattezza o rapporti. La questione è che dentro la partita dobbiamo avere più attenzione e qualità per portare delle situazioni equilibrate a nostro favore e così ottenere un punteggio migliore".

Teme un approccio morbido contro un'avversaria più debole sulla carta?

"Assolutamente no, visto anche il momento che stiamo vivendo. Questo rischio non può esserci. E' la prima partita e cominciare col piede giusto ci aiuterebbe, poi in Europa è sempre difficile. In questo momento non possiamo illuderci che domani possa essere una passeggiata. Secondo me questa squadra deve capire l'importanza del portare avanti la partita con le proprie idee e il proprio spartito".

L'obiettivo del lavoro è fare più gol?

"Credo proprio di sì. Dobbiamo essere più lucidi e qualitativi nell'ultima scelta, così arriveranno anche i gol".