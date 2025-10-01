Di Livio sui viola: "Vedo una squadra in confusione. Fagioli? Deve guardare Modric"

L'ex calciatore di Fiorentina e Juventus Angelo Di Livio ha rilasciato un'intervista ai microfoni di FirenzeViola.it nel corso della quale ha analizzato il momento delicato che sta vivendo la formazione di Pioli: "3 punti in 5 giornate non se li aspettava nessuno. Anche per gli acquisti pensavamo tutti ad un'altra partenza. Vedo una squadra un pochino in confusione e in difficoltà dal punto di vista fisico".

Pioli è la persona giusta per tirare fuori la Fiorentina dalle difficoltà?

"Sì per me sì. Non credo che i moduli siano determinanti. È più la testa dei giocatori che va risananta. Credo che Pioli si debba affidare a chi gli dà più garanzie senza guardare in faccia nomi e congnomi".

Che idea si è fatto di Kean?

"Pensavo che giocando con una punta vicino potesse essere ancora più bomber e invece sta avendo delle difficoltà. Non so come si risolva questo problema ma mi fido di Pioli".

Che graduatoria può avere la Fiorentina? È una squadra da Europa League?

"Può giocarsi un posto in Europa League. I valori verranno fuori. Non conosco le situazioni interne ma la squadra ha dei giocatori importanti".

Fagioli riuscirà ad esprimere al meglio il suo potenziale?

"Deve tirarlo fuori. Reputo Firenze una di quelle piazze dove hai la possibilità di emergere per l'affetto della gente. Potenzialmente è forte ma deve fare il salto di qualità ed ha tutto per farlo".

La Roma si vede che è una squadra di Gasperini?

"La Roma combatte molto. Ha sofferto ma con voglia. Mancano dei giocatori importnati come Dybala e Bailey ma alla lunga può arrivare lontano. La Roma non è pronta per vincere lo scudetto ma può lottare per la Champions".

Quanta tesione per i viola domenica e quanta leggerezza invece per i giallorossi?

"La Roma è più tranquilla ma deve essere consapevole che andrà a giocare in un campo difficile. La Fiorentina deve approcciare bene, stare nella partita e non andare in svantaggio".

Modric come lo definirebbe?

"Mi riferisco ai giovani, anche a Fagioli. Rubate con gli occhi da questo giocatore che è un alieno. C'è tanto da imparare in tutto, non solo nelle giocate. Anche come si propone con i compagni. È proprio bello da vedere".