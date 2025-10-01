Pioli e la frase sulla Champions: "Io chiamato ad alzare il livello e resta l'obiettivo, credo in ciò che facciamo"

Al tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, è stata ricordata la frase sulla Champions sbandierata durante la sua conferenza stampa di presentazione e gli è stato chiesto se ridirebbe ancora che la Fiorentina deve puntare alla Champions League:

"Non è stata mal interpretata quella frase: io son stato chiamato qua per alzare il livello e questo resta un obiettivo. E' vero che non ci siamo riusciti fin qui ma credo in quello che facciamo e sono certo che tirerò fuori i nostri valori. Io ho sbandierato ai quattro venti i nostri obiettivi ma dobbiamo anche assumerci la responsabilità di quello che vogliamo fare per crescere. Sono fiducioso che a fine stagione potremo essere soddisfatti di quanto svolto".

Come si sente? Dopo la gara col Pisa l'abbiamo vista delusa...

"Ero deluso dal risultato perché volevamo vincere: abbiamo costruito tante soluzioni dove potevamo essere più concreti e vincere. Sto bene, poi è chiaro che so cosa voglia dire allenare la Fiorentina ma non è questa la partenza che volevamo. Andiamo avanti con fiducia, credendo in quello che facciamo. Verremo fuori da questo momento delicato: in tutte le stagioni ci sono momententi così, fatti di errori e insoddisfazioni. Sono sicuro di avere a disposizione un gruppo di qualità e respionsabile che è pronto a commettere meno errori di prima".