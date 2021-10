KOKORIN, Affaticamento muscolare lo ha messo ko

Niente trasferta a Venezia per l'attaccante della Fiorentina Sasha Kokorin: il russo (che ieri, come documentato da Firenzeviola.it, non aveva partecipato alla seduta di antivigilia al Franchi con il resto dei compagni svolgendo un lavoro personalizzato che era già previsto - LEGGI QUI) non è stato convocato a causa di un affaticamento muscolare. Vedremo se l'ex Spartak Mosca riuscirà a recuperare in tempo per la sfida del 24 ottobre contro il Cagliari. Per la punta si tratta in ogni caso dell'ennesimo stop della sua fin qui sfortunata avventura in maglia viola.