Dagli inviati

Le ultime da Cagliari tra la probabile formazione viola e l'ambiente

Oggi alle 12:00Primo Piano
di Redazione FV
fonte da Cagliari, Andrea Giannattasio

Ultime da Cagliari a cura dell'inviato di Radio Firenzeviola e Firenzeviola.it. Oggi alle 18.30 la Fiorentina scende in campo per la seconda partita ufficiale della stagione, la prima in Serie A. Non ci dovrebbero essere grosse novità di formazione per la squadra di Pioli: scenderanno in campo gli stessi visti contro il Polissya con Kean e Gudmundsson davanti e Ndour a centrocampo.

Sarà una trasferta un po' triste visto il divieto di acquistare i biglietti per i residenti di Firenze e provincia da parte della Questura. Non ci sarà dunque il cuore pulsante dei tifosi viola. Questo il contributo video dalla Sardegna: