Dagli inviati
Le ultime da Cagliari tra la probabile formazione viola e l'ambiente
Ultime da Cagliari a cura dell'inviato di Radio Firenzeviola e Firenzeviola.it. Oggi alle 18.30 la Fiorentina scende in campo per la seconda partita ufficiale della stagione, la prima in Serie A. Non ci dovrebbero essere grosse novità di formazione per la squadra di Pioli: scenderanno in campo gli stessi visti contro il Polissya con Kean e Gudmundsson davanti e Ndour a centrocampo.
Sarà una trasferta un po' triste visto il divieto di acquistare i biglietti per i residenti di Firenze e provincia da parte della Questura. Non ci sarà dunque il cuore pulsante dei tifosi viola. Questo il contributo video dalla Sardegna:
Le ultime da Cagliari a poche ore da #CagliariFiorentina.@giannattasius @RadioFiViola pic.twitter.com/4DPRE94yLJ— Firenzeviola.it (@firenzeviola_it) August 24, 2025
Pubblicità
Primo Piano
Firenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce quidi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Firenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce qui
Copertina
Pietro LazzeriniMeno di dieci giorni per completare una squadra da alta classifica. Tre idee low cost e last minute per la mediana. Per Beltran niente sconti o resterà fino a gennaio. Il caso Mandragora, la volontà di Pioli e il 'cerotto' Nicolussi Caviglia
Luca CalamaiRisultato perfetto, peccato per l’espulsione di Kean. Il 3-5-1-1 schema base ma vedremo spesso il tridente. Piccoli il salto di qualità voluto da Commisso. Ora un centrocampista da Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com