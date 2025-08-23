FirenzeViola è anche su YouTube! Iscriviti al canale e rimani aggiornato!
Firenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce quidi Tommaso Loreto
FirenzeViolaSquadra che vince non si cambia. Pioli a Cagliari per confermare le garanzie trovate a Presov
CalciomercatoVice Dodo, a giorni la decisione su Fortini. Col suo addio, viola su Lamptey a titolo definitivo
Pietro LazzeriniMeno di dieci giorni per completare una squadra da alta classifica. Tre idee low cost e last minute per la mediana. Per Beltran niente sconti o resterà fino a gennaio. Il caso Mandragora, la volontà di Pioli e il 'cerotto' Nicolussi Caviglia
Luca CalamaiRisultato perfetto, peccato per l’espulsione di Kean. Il 3-5-1-1 schema base ma vedremo spesso il tridente. Piccoli il salto di qualità voluto da Commisso. Ora un centrocampista da Champions
