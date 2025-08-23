Cher Ndour è il migliore in campo della Fiorentina a Presov. De Gea secondo: i voti del Top FV

© foto di Federico De Luca 2025
di Redazione FV

Va a Cher Ndour la prima palma di migliore in campo della stagione della Fiorentina, e quindi anche il primo Top FV dell'anno. Riparte come ogni anno il riconoscimento che assegna la nostra redazione al miglior viola dopo ogni gara sulla base dei voti dei lettori e a Presov, nello 0-3 inflitto al Polissya, su una base di 1881 votanti ha trionfato il centrocampista ex PSG. 771 le preferenze nei suoi confronti, mentre David De Gea chiude secondo con 517 voti e Albert Gudmundsson conclude il podio con 336. Ecco le statistiche:

1) Cher Ndour, 40,99% dei voti
2) David De Gea, 27,49% dei voti
3) Albert Gudmundsson, 17,86% dei voti