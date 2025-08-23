Cher Ndour è il migliore in campo della Fiorentina a Presov. De Gea secondo: i voti del Top FV
FirenzeViola.it
Va a Cher Ndour la prima palma di migliore in campo della stagione della Fiorentina, e quindi anche il primo Top FV dell'anno. Riparte come ogni anno il riconoscimento che assegna la nostra redazione al miglior viola dopo ogni gara sulla base dei voti dei lettori e a Presov, nello 0-3 inflitto al Polissya, su una base di 1881 votanti ha trionfato il centrocampista ex PSG. 771 le preferenze nei suoi confronti, mentre David De Gea chiude secondo con 517 voti e Albert Gudmundsson conclude il podio con 336. Ecco le statistiche:
1) Cher Ndour, 40,99% dei voti
2) David De Gea, 27,49% dei voti
3) Albert Gudmundsson, 17,86% dei voti
Pubblicità
Notizie di FV
Meno di dieci giorni per completare una squadra da alta classifica. Tre idee low cost e last minute per la mediana. Per Beltran niente sconti o resterà fino a gennaio. Il caso Mandragora, la volontà di Pioli e il 'cerotto' Nicolussi Cavigliadi Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Meno di dieci giorni per completare una squadra da alta classifica. Tre idee low cost e last minute per la mediana. Per Beltran niente sconti o resterà fino a gennaio. Il caso Mandragora, la volontà di Pioli e il 'cerotto' Nicolussi Caviglia
Copertina
FirenzeViolaKean-Serie A, dove eravamo rimasti? Cagliari per scordare Presov e riprendere la corsa al titolo marcatori
CalciomercatoVice Dodo, a giorni la decisione su Fortini. Col suo addio, viola su Lamptey a titolo definitivo
Luca CalamaiRisultato perfetto, peccato per l’espulsione di Kean. Il 3-5-1-1 schema base ma vedremo spesso il tridente. Piccoli il salto di qualità voluto da Commisso. Ora un centrocampista da Champions
Lorenzo Di BenedettoTre acquisti in meno di due settimane. Quanto sarà fondamentale il passaggio del turno in Conference? Il passato ci insegna che i playoff incidono sul mercato. Piccoli il primo della lista in attacco. Ecco l'identikit del difensore
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com