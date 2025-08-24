Dove vedere e come seguire Cagliari-Fiorentina in tv e in radio

vedi letture

La Fiorentina scende in campo oggi alle 18.30 all'Unipol Domus Arena di Cagliari per la prima giornata di Serie A. Grande emozione per i due tecnici Stefano Pioli e Fabio Pisacane che daranno il via a una stagione importante per entrambe le squadre e anche per le rispettive carriere.

Ma dove vedere o come seguire la sfida in Sardegna? La partita tra Cagliari e Fiorentina sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Niente Sky dunque, anche se sull'emittente è possibile scegliere il canale DAZN 1 per seguire la sfida.

Per quanto riguarda le dirette radiofoniche, Radio Firenzeviola inizierà l'ampio prepartita dalle ore 16 e poi racconterà tutte le emozioni della gara direttamente dallo stadio.