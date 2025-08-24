Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Il debutto e il ritorno. La prima di Pisacane e Pioli di nuovo viola. Sfida di generazioni".

Corriere dello Sport: "La lampada di Edin. Magic Viola: guida Dzeko con Kean e Gud".

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, l’esordio a Cagliari. Pioli per vincere conferma tutti".

TuttoSport: "Per il deb Pisacane esame Fiorentina"

Corriere Fiorentino: "Fiorentina, un esordio senza tridente. Oggi i viola a Cagliari peril debutto in campionato, confermato il 3-5-2 di coppa".