Kean vince il Top FV per Fiorentina-Atalanta. 2° Mandragora, 3° Pongracic

È stato Moise Kean il migliore in campo di Fiorentina-Atalanta votato dai lettori di Firenzeviola.it. L'attaccante viola, autore del gol decisivo a fine primo tempo, ha preso più del 50 per cento dei voti totali, staccando e non di poco il secondo in classifica Rolando Mandragora che raccoglie il 15 per cento. Sul gradino più basso del podio c'è Marin Pongracic con il 9 per cento. Queste le percentuali complete:

De Gea 0.32 %

Pongracic 9.42 %

Pablo Mari 1.88 %

Ranieri 3.55 %

Dodo 1.18 %

Fagioli 10.5 %

Cataldi 1.88 %

Mandragora 15.08 %

Parisi 0.65 %

Gudmundsson 1.13 %

Kean 52.29 %

Folorunsho 0.22 %

Beltran 1.08 %

Comuzzo 0.11 %

Zaniolo 0.54 %

Richardson 0.16 %