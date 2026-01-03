Kean torna oggi al Viola Park. A Vanoli la gestione della patata bollente

Moise Kean ha saltato anche l'allenamento di ieri al Viola Park e la sua presenza contro la Cremonese è più che in dubbio. Come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, la dirigenza ha valutato di concedere il permesso al calciatore evidentemente perché di mezzo c'è una situazione delicata, sta di fatto che la squadra è in ritiro da giovedì senza il suo attaccante. Kean è atteso per la rifinitura di oggi al centro sportivo di Bagno a Ripoli perché - spiega la rosea - dovrebbe rientrare con i compagni questa mattina.

Poi toccherà a Paolo Vanoli gestire la patata bollente: far giocare il suo giocatore più importante o lasciarlo fuori? Intanto si scalda Piccoli che con il Parma era entrato bene prima di fallire un'ottima occasione. L'ex Cagliari si è allenato bene in questi giorni e potrebbe dimostrare finalmente di valere i soldi spesi per lui dalla Fiorentina in estate.