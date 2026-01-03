Tuttosport: "Niente transfer, l'esordio di Solomon slitta con la Lazio"
Secondo Tuttosport, nonostante Manor Solomon sia già da ieri al Viola Park e aggregato al resto del gruppo della Fiorentina, dovrà saltare la sfida di domani contro la Cremonese. Il quotidiano infatti spiega che manca ancora il transfer per il suo acquisto in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham (che lo ha richiamato da un altro prestito, in Spagna al Villareal) e per questo non sarà a disposizione di Vanoli per la partita al Franchi. Il suo esordio slitterebbe dunque a mercoledì, quando la Fiorentina sarà di scena a Roma contro la Lazio per il turno infrasettimanale.
