Nicolussi Caviglia via dalla Fiorentina. Gazzetta: "Torna a Venezia, poi..."

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è chiara: Hans Nicolussi Caviglia lascerà Firenze in questa sessione di mercato. La sua avventura alla Fiorentina è ai titoli di coda ma potrebbe comunque rimanere in Serie A. Per l'ex bianconero tutto è cambiato dopo l'addio di Stefano Pioli, perché da quando sulla panchina viola è arrivato Vanoli, dopo la titolarità nel primo match contro il Genoa Nicolussi ha assaggiato la panchina con regolarità fino alla definitiva bocciatura.

Il giocatore non ha convinto per questioni tecniche e il momento generale della squadra non ha aiutato. Salvo sorprese, proseguirà la stagione altrove dopo essere arrivato a Firenze in prestito con obbligo condizionato alle presenze. Il Cagliari ha già iniziato le grandi manovre per portarlo sull'isola, anche la Lazio ha preso informazioni su di lui. Di certo c'è che Nicolussi Caviglia è destinato a lasciare Firenze ad appena 5 mesi dal suo arrivo.