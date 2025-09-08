Kean (SkySport): "Devo ancora realizzare. Vincere con l'Italia è ancora più speciale"

Moise Kean, attaccante della Fiorentina e autore di una doppietta stasera con l'Italia nel pirotecnico successo degli azzurri contro Israele (5-4 il risultato finale) è intervenuto a Sky Sport per analizzare la partita pazza vissuta: "Sul secondo gol ci ho creduto fino all'ultimo, ho capito che quella palla dovevo seguirla. Sto capendo le caratteristiche di Retegui per giocare insieme a lui. Appena è finita la partita, dovevo ancora realizzare cos'era successa. È il bello del calcio. Vincere all'ultimo minuto è emozionante, ancor di più con la maglia dell'Italia".

Sul valore di Israele: "È una buona squadra, dovevamo studiarli bene e all'inizio ci è servito un po' di tempo. Noi però non abbiamo mollato".