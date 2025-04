Kean, nella top10 dei marcatori viola in Serie A dopo 30 giornate

Con la rete contro l'Atalanta Moise Kean ha raggiunto quota 16 centri in campionato dopo 30 giornate dimostrandosi ancora una volta il trascinatore della formazione di Palladino. Il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica dei migliori 10 marcatori gigliati in Serie A dopo 30 giornate e in questa speciale graduatoria, grazie al gol realizzato contro i bergamaschi, è entrato pure il centravanti di Vercelli. Kean è 9° a pari merito con Alberto Gilardino che ne segnò 16 nelle prime 30 partite della stagione 2008-2009. Primo posto per Luca Toni che nel 2005-2006 dopo 30 turni di Serie A realizzò ben 24 reti. Secondo gradino del podio per Batistuta (23 centri nel 1994-1995) e terzo posto per Enrico Chiesa (20 gol nel 2000-2001). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la top10 completa: