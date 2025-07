Kean ha detto no all'Arabia. Vuole l'Europa: o un top club o il rinnovo con la Fiorentina

vedi letture

Moise Kean ha detto definitivamente no all’Arabia Saudita. A tornare sulla notizia anticipata ieri è il Corriere dello Sport, scrivendo che l’attaccante della Fiorentina si è confrontato col procuratore Alessandro Lucci e ha deciso di scartare una volta per tutte le avances della Saudi Pro League, scegliendo di proseguire la carriera in Europa. Motivo per cui la società viola non è stata ancora avvisata dal classe 2000, che se nelle ultime 48 ore di validità della clausola rescissoria trovasse un importante club europeo pronto a investire su di lui, prenderebbe la proposta quantomeno in considerazione.

Intanto però ha messo da parte in via definitiva le proposte arabe, a cui non ha mai aperto in modo palese. Kean ha deciso di voler continuare a giocare nei top campionati europei e se tra oggi e domani non si presenterà nessun grande club pronto a sborsare i famosi 52 milioni, sarà ben disposto a confrontarsi con la Fiorentina per parlare del rinnovo di contratto con adeguamento dello stipendio, combaciando con l’attuale volontà della dirigenza viola.