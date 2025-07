Kean, c'è solo lo spauracchio Premier. Senza novità, da mercoledì via al rinnovo

vedi letture

"Pioli riparte da Kean: Moise rifiuta i soldi arabi. La Fiorentina alza l'offerta". Con questo titolo, La Gazzetta dello Sport apre le proprie pagine dedicate ai viola con la principale novità delle ultime ore, ovvero il rifiuto del centravanti alle ricche offerte dall'Arabia Saudita. Il classe 2000 ha scelto in via definitiva di voler restare in Europa, proseguendo la carriera nei maggiori palcoscenici. A questo punto, solo un'improvvisa accelerazione di un grande club del Vecchio Continente che intende pagare la clausola può farlo tentennare, ma la famosa opzione da 52 milioni scade domani ed è davvero difficile che si possa verificare tutto ciò in 24 ore.

Se non si paleserà nessuno - e in tal senso gli spauracchi vengono ormai solo dalla Premier League -, Kean da mercoledì si siederà a un tavolo con la Fiorentina e comincerà a dialogare per il rinnovo di contratto, con la società che intende alzargli l'ingaggio e ridiscutere i termini di un'altra ipotetica clausola, provando a non riproporla o magari ad alzarla sensibilmente. Intanto il giocatore è rientrato a Firenze e da oggi sarà a disposizione di Pioli al Viola Park.