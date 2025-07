Dagli inviati Continuano le code per gli abbonamenti. Domani via alla seconda fase: obiettivo 12mila

Continuano le code alla biglietteria della Fiorentina per rinnovare l'abbonamento in vista della stagione 2025/26. La campagna prosegue spedita e nel giro di neanche una settimana ha totalizzato già 7mila tessere staccate, un numero importante che ha già superato la metà degli abbonamenti venduti lo scorso anno (12mila) e che lascia presagire come si possa facilmente arrivare al tetto massimo nel giro di poco tempo.

Anche quest'anno infatti, per via dei lavori di restyling del Franchi che costringono ad una capienza ridotta, il numero massimo che si può raggiungere per le tessere rimane una dozzina di migliaia, quota che probabilmente verrà raggiunta a stretto giro di posta visto che anche stamani si sono riversate tante persone per rinnovare il proprio posto sugli spalti del Franchi. Da domani, ore 12, prenderà il via la seconda fase di vendita.