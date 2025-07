Via al ritiro, 33 convocati: tra esuberi, giovani e chi ha rinunciato ad altri giorni di ferie

Nelle sue pagine sportive, La Nazione si occupa dei 33 giocatori convocati dalla Fiorentina per il ritiro che inizia oggi. Un gruppo davvero nutrito e nel quale rientra anche chi non fa parte del progetto tecnico: è il caso di un terzetto di giocatori (Brekalo, Christensen e Nzola) che si aggregherà alla maxi truppa solo nei prossimi giorni facendo lievitare il numero a 36. Per il resto gli esuberi dagli ingaggi più pesanti (Kouame, Ikoné, Barak e Sottil) ci sono tutti, al pari delle meteore di passaggio (Sabiri, Infantino e Valentini, ormai vicino al ritorno al Verona) e dell’unico baby di ritorno che nella scorsa stagione in B ha rubato l’occhio a chiunque, ovvero il classe 2006 Fortini.

La novità emersa dall'elenco pubblicato ieri dalla Fiorentina è che ci sono fin da subito tutti i top-player, la cui presenza da oggi al centro sportivo indica che senz’altro più di qualcuno ha rinunciato a qualche giorno di ferie pur di iniziare fin da subito la nuova stagione: è il caso di Gudmundsson, Gosens e soprattutto Kean per citarne alcuni, lo stesso discorso vale per Bianco, Ndour e Fazzini, reduci dell’Europeo con l’Under-21 concluso lo scorso 22 giugno. Un bel segnale per Stefano Pioli, che questa mattina a colazione potrà finalmente parlare al gruppo al completo prima dell’inizio dei test fisici che faranno da preludio al ritiro vero e proprio. Aggregati al gruppo dei grandi anche quattro giocatori della Primavera, ovvero l’attaccante Braschi, il portiere Leonardelli, il centrocampista Keita e il difensore Kouadio. Non convocati - poiché in odore di mercato - altri baby: Rubino, Caprini, Amatucci, Lucchesi e Favasuli.