Kean diventa padre per la seconda volta: l'attaccante domani sarà al Viola Park

Kean diventa padre per la seconda volta: l'attaccante domani sarà al Viola ParkFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:50Primo Piano
di Redazione FV

Moise Kean da domani tornerà ad allenarsi al Viola Park. Rispetto al comunicato diramato dalla Fiorentina lo scorso 30 aprile, che prevedeva un'assenza autorizzata da parte di Moise Kean con la ripresa degli allenamenti prevista per questa mattina alle 10.30, l'attaccante viola farà rientro in giornata dopo essere diventato padre per la seconda volta. 