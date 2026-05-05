Kean diventa padre per la seconda volta: l'attaccante domani sarà al Viola Park
FirenzeViola.it
Moise Kean da domani tornerà ad allenarsi al Viola Park. Rispetto al comunicato diramato dalla Fiorentina lo scorso 30 aprile, che prevedeva un'assenza autorizzata da parte di Moise Kean con la ripresa degli allenamenti prevista per questa mattina alle 10.30, l'attaccante viola farà rientro in giornata dopo essere diventato padre per la seconda volta.
Pubblicità
Primo Piano
Fiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problemadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Fiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problema
Copertina
Mario TeneraniUna notte per timbrare la salvezza. Missione di Goretti in Portogallo. A caccia di giocatori, non di Farioli... Vanoli-Società: verso il summit
Alberto PolverosiFiorentina, prima la salvezza poi le grandi manovre. Il primo passo tocca alla proprietà: rilancio, rientro o gestione?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com