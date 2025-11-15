Schwoch su Vanoli: "Schietto e corretto, uomo giusto per la Fiorentina. Dovrà lavorare sulla difesa"

L'ex attaccante, tra le altre, del Venezia Stefan Schwoch è intervenuto a Radio Bruno per parlare della Fiorentina e del neo tecnico Paolo Vanoli: "Prima di essere un allenatore, è un uomo con la U maiuscola poi fa bene il suo lavoro e i risultati che ha fin qui ottenuto lo confermano, è uno che non guarda in faccia nessuno ma allo stesso tempo è molto corretto. Credo proprio che sia la persona giusta per risollevare le sorti della Fiorentina, che ha una buona squadra ma che ha iniziato questa annata che sembra una di quelle annate particolari dove non ti riesce niente.

Quello che deve fare è sicuramente lavorare sul reparto difensivo perché quando ti trovi in una situazione come quella che stanno vivendo i viola non prendere gol è la prima cosa da fare. In attacco le qualità ci sono e sono convinto che prima o poi la Fiorentina tornerà a segnare”.