Botta e risposta tra Fiorentina Femminile e Parma: finisce 1-1

La Fiorentina Femminile torna da Parma con un solo punto: a Emma Severini dal dischetto al 51' ha risposto la ducale Distefano al 58' e la gara di serie A femminile è finita 1-1. Succede dunque tutto nei primi minuti della ripresa dopo che nel primo tempo le emozioni erano state ancora meno, con la Fiorentina che aveva sprecato una ghiotta occasione con Janogy. Occasione sprecata dalle viola in casa della terzultima che con tre punti avrebbero scavalcato momentaneamente la Roma in vetta.