FirenzeViola Joao Mario e i due motivi per rimanere indigesto alla Vecchia Signora

Joao Mario è l'ultimo di una lunga lista di giocatori che sono arrivati dalla Juventus nel corso dell'era Commisso. Il sesto, per essere precisi, ma chi lo ha preceduto non ha sempre mantenuto poi il posto in viola. Basti pensare a Rugani nella passata stagione. Altrimenti ad Arthur qualche anno indietro. Il portoghese però, ha tutta l'intenzione di dare continuità alla propria carriera e quindi di convincere la Fiorentina a investire i 9,5 milioni di euro previsti per il suo riscatto. Considerando che nel prossimo futuro dovrebbe partire un altro terzino destro come Dodo, se dovesse proseguire nella crescita mostrata da titolare nelle ultime due sfide della squadra di Vanoli, il riscatto potrebbe essere meno difficile di quanto si pensi.

Juventus, un'esperienza da dimenticare

E pensare che non più di un paio di settimane fa, qualcuno parlava di un destino totalmente diverso, ovvero di un potenziale ritorno a Torino addirittura a gennaio. Solo voci, tra l'altro provenienti dalla stampa juventina. In casa Fiorentina questa ipotesi non è mai stata presa in considerazione, anche perché esattamente come Pedro, anche Joao Mario si sta mettendo in mostra per professionalità e dedizione. Tanto che stasera spingerà Valdepenas ancora una volta in panchina. "Un esempio" secondo Vanoli, che oggi proverà a sfruttare anche il dente avvelenato dopo l'addio ai bianconeri. Proprio alla Juventus, nella stagione 2025-2026, ha messo insieme solo 13 presenze, per un totale di appena 373' e un solo assist a referto. Un bottino che lo ha spinto a partire verso Bologna e poi verso Firenze. Tra l'altro questa sarà la prima volta che affronterà la Juve dal campo da quando ha detto addio a Vinovo, perché l'anno scorso, nel 2-0 subito dalla squadra rossoblù contro i bianconeri di Spalletti, restò a seguire l'intero match dalla panchina. Quale occasione migliore per rimanere indigesto a chi non ha creduto in lui?