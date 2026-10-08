Jimenez a Dazn: "Quanto mi mancava un'esultanza per me. Qui per dimostrare chi sono"

Il terzino della Fiorentina Alex Jimenez, arrivato quest'estate in prestito dal Bournemouth, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Dazn. Queste le sue opinioni sul momento della squadra viola: "Segnare al Napoli è stato un momento incredibile per me: era tanto che non sentivo attorno a me un'esultanza del genere. Sono felice anche perché abbiamo ottenuto un punto importante contro una squadra molto forte come il Napoli".

Lei è reduce da un'esperienza in Premier: che differenza ha notato col calcio italiano?

"In Premier League ho trovato un giocato più fisico, mentre qui prevale ancora molto la tattica. Ma con le nuove regole introdotte quest'anno anche qui in Italia il gioco si è velocizzato. In Inghilterra quando giochi non hai molto tempo per pensare".

Quanto può aiutare un calciatore una struttura come il Viola Park?

"Molto, perché in un centro sportivo come questo puoi fare di tutto: puoi lavorare al massimo e far uscire il 100% di te".

Cosa si aspetta dalla sua avventura alla Fiorentina?

"Sono venuto qui per dimostrare il giocatore che sono. Quello che posso fare e che ancora non ho fatto. Firenze è un posto bello per me, è bello che i tifosi siano così legati alla città".

E' rimasto stupito dalle prestazioni di Valdepenas?

"Lo conoscevo già prima di arrivare qua. E' giovane, forte e può migliorare tantissimo. Penso che una città come Firenze possa servire molto a un ragazzo come lui".

Com'è stato l'impatto con mister Vanoli?

"Quando il tecnico è arrivato ci ha detto che dovevamo iniziare a scrivere la nostra stagione su una pagina bianca, di non pensare a quello che era successo prima: così abbiamo fatto e penso che si stia vedendo".

La Fiorentina ha un obiettivo in questa stagione?

"No, ad ora no, non c'è. Ma dalla partita di Venezia abbiamo deciso di guardare partita per partita e fare le cose al meglio: vedremo dove possiamo arrivare".