ITALIANO (SKY), Rosa sulle spine: ora due mesi di fuoco

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto anche a Sky, al termine della conferenza stampa di vigilia di Maccabi Haifa-Fiorentina, il tecnico viola è tornato a parlare del match di domani tra la sua squadra e la formazione israeliana: "Si riparte contro un avversario che arriva dall'Europa League, che nel girone ha messo in difficoltà squadre di valore e ha fatto punti. Sarà tosta e abbiamo provato a studiare l'avversario, che può proporre vari sistemi di gioco a seconda dell'avversario. L'anno scorso la Conference ci ha dato soddisfazioni, ci riproveremo".

La partita di domani può dire molto sulla sua Fiorentina?

"Dovremo coinvolgere tutti e tenere tutti sulle spine, perché abbiamo tanti impegni e le partite saranno una più difficile dell'altra. Saranno due mesi di fuoco, un tour de force incredibile. Mi auguro di riuscire, come l'anno scorso, a esplodere in questo periodo, con le prestazioni che ci hanno portato a due finali e a risalire in campionato".

Sa come gestire le forze, come arriva la Fiorentina a questa gara?

"Bene, siamo consapevoli che non dobbiamo sottovalutare niente perché in Europa può accadere di tutto, con squadre che si trasformano da una partita all'altra sotto tutti i punti di vista. Mi aspetto grande intensità, il Maccabi ha grande fisicità ed è bravo nelle palle inattive. Non dobbiamo sottovalutare niente, non possiamo sbagliare".