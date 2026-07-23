Le condoglianze viola a Montella: "Ci stringiamo attorno alla famiglia"
La Fiorentina ha voluto mostrare la propria vicinanza a Vincenzo Montella per la scomparsa della sorella Caterina. Questo il post pubblicato dal club viola sul suo profilo X: "La Fiorentina esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Caterina, sorella dell’ex allenatore viola Vincenzo Montella. Il Presidente Giuseppe B. Commisso, Catherine e tutto il Club si stringono con affetto attorno a Vincenzo e alla sua famiglia in questo momento di dolore".
Di seguito il post originale pubblicato dalla Fiorentina sui social:
La Fiorentina esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Caterina, sorella dell’ex allenatore viola Vincenzo Montella.— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 23, 2026
Il Presidente Giuseppe B. Commisso, Catherine e tutto il Club si stringono con affetto attorno a Vincenzo e alla sua famiglia in questo momento di dolore.
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