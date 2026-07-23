Prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti. La Fiorentina annuncia: "Sono 11mila"
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Prosegue con successo la campagna abbonamenti della Fiorentina in vista della stagione 2026-2027. Il club viola, tramite i propri social, ha condiviso il dato aggiornato a questa mattina con 11mila abbonamenti sottoscritti.
Il mercato evidentemente ha dato una mano alla campagna che prosegue dunque con numeri importanti nonostante una stagione fallimentare come quella conclusa lo scorso maggio.
11.000 VOLTE GRAZIE 💜⚜️ pic.twitter.com/NGn149hwRK— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 23, 2026
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