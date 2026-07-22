Rondinella, ecco la nuova governance: Paolo Bosi il nuovo presidente

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Fresca di una Serie D recentemente conquistata dopo vent’anni dall’ultima volta e a pochi giorni dall’inizio ufficiale della nuova stagione (la Prima Squadra si ritroverà lunedì 27 luglio per l’inizio degli allenamenti), la Rondinella Marzocco vara il nuovo assetto di governance con l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci che si è tenuta oggi al Centro sportivo di Ponte a Greve. Paolo Bosi è il nuovo presidente biancorosso, Riccardo Cerza il nuovo amministratore delegato, confermati i vicepresidenti Francesco Di Costanzo e Daniele Rossi, così come gli altri membri del Cda.

“Tutto quello che è legato a Lorenzo – commenta il neo presidente Paolo Bosi – rappresenta per me una fonte di emozione costante e, giunti a questo punto, ho sulle spalle l’ingente responsabilità di portare avanti il suo progetto. Responsabilità che ho assunto senza pensarci due volte, sono determinato nel dare seguito all’insegnamento di mio fratello per continuare a valorizzare la Rondinella e renderla migliore in ottica futura partendo dal già elevato livello raggiunto. L’idea è quella di cogliere il salto in Serie D della prima squadra come un’opportunità di crescita per tutto il nostro movimento attraverso la valorizzazione di ragazzi del territorio, la promozione nelle scuole dell’attività di base, un settore giovanile che dev’essere capace di raggiungere il risultato attraverso la formazione, oltre ad un rilevante progetto legato al calcio femminile che negli ultimi tempi stiamo sviluppando in maniera sempre più intensa”.

La nuova governance della Rondinella Marzocco:

PRESIDENTE

Paolo Bosi

VICE PRESIDENTI

Francesco Di Costanzo (con deleghe a comunicazione, rapporti istituzionali, innovazione)

Daniele Rossi (con deleghe all’area sportiva, eventi, merchandising, valorizzazione del patrimonio immobiliare)

AMMINISTRATORE DELEGATO

Riccardo Cerza (con delega alla Fondazione Rondinella)

CDA

Marco Monti (con delega allo sviluppo commerciale e infrastrutturale)

Alessandro Pacenti (con delega ai rapporti con soci e partner)

Ilaria Tesi (segretaria del Cda e responsabile safeguarding con delega alla gestione degli impianti)

Dario Baldassari

Alfonso Gattabria

Silvia Ianni

Renato Marasco

Giovanni Tiberio