Italia U17, 3-3 contro la Turchia: il viola Croci segna una doppietta

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Esordio con pareggio per l’Italia Under 17 alla Telki Cup. In Ungheria gli Azzurrini di Manuel Pasqual chiudono sul 3-3 contro la Turchia, al termine di una gara dai due volti. La Turchia parte forte e segna al 1’ con Yusuf Sivaslioglu, raddoppiando al 25’ con Kuzey Yildiz. Nella ripresa, però, l’Italia reagisce grazie soprattutto a Federico Croci, attaccante della Fiorentina: il viola accorcia al 51’ e al 57’ conquista il rigore trasformato da Gabriele Borsa per il 2-2. La Turchia torna avanti un minuto dopo, ma al 73’ è ancora Croci a firmare il definitivo 3-3 con un destro dal limite.

Il programma della Nazionale Under 17

Nel finale gli Azzurrini sfiorano anche il gol del sorpasso. Pasqual ha elogiato la reazione della squadra, chiedendo però maggiore precisione nella gestione del pallone e sotto porta. Oltre a Croci, fanno parte della selezione anche Mattia Barbone, Lorenzo Bernamonte ed Egharevba. L’Italia tornerà in campo venerdì 28 agosto alle 15:15 contro l’Arabia Saudita.