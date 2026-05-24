Incontro in vista tra Fiorentina e agente di Comuzzo: cosa verrà detto
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La Nazione oggi in edicola parla di Pietro Comuzzo e della sua stagione culminata con l'autogol contro l'Atalanta, un momento emblematico di una stagione difficile vissuta dal classe 2005. Che però non è destinato a salutare Firenze in estate. Come riporta il quotidiano, a breve il club incontrerà il suo agente per ribadire la volontà di continuare a puntare su di lui, anche alla luce del rinnovo fino al 2030 firmato un anno fa. Toccherà poi al prossimo allenatore - o allo stesso Vanoli - ritrovare il vero Pietro.
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Luca CalamaiI miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosens
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