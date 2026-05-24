Incontro in vista tra Fiorentina e agente di Comuzzo: cosa verrà detto

Incontro in vista tra Fiorentina e agente di Comuzzo: cosa verrà dettoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:20Primo Piano
di Redazione FV

La Nazione oggi in edicola parla di Pietro Comuzzo e della sua stagione culminata con l'autogol contro l'Atalanta, un momento emblematico di una stagione difficile vissuta dal classe 2005. Che però non è destinato a salutare Firenze in estate. Come riporta il quotidiano, a breve il club incontrerà il suo agente per ribadire la volontà di continuare a puntare su di lui, anche alla luce del rinnovo fino al 2030 firmato un anno fa. Toccherà poi al prossimo allenatore - o allo stesso Vanoli - ritrovare il vero Pietro.