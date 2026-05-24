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Il terzino viola Dodo obiettivo principale della Roma: può partire con offerta adeguata

Il terzino viola Dodo obiettivo principale della Roma: può partire con offerta adeguataFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:39Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini

Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Fiorentina in estate c'è anche il terzino destro Dodo. Il brasiliano, in scadenza al 2027, non ha ancora rinnovato e di fronte ad un'offerta adeguata la dirigenza può appunto lasciarlo partire. Tra le pretendenti più serie c'è la Roma, per la quale Dodo è l'obiettivo principale per la fascia.