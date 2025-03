Il ritorno di Commisso: festa sugli spalti, ora un'agenda ricca tra Franchi e clausola di Kean

Domenica di festa in campo ma anche sugli spalti al Franchi. Nell'edizione odierna de la Nazione spazio anche al racconto del ritorno di Rocco Commisso a Firenze: spettatore di Fiorentina-Atalanta, tornato in città dopo sei mesi, il patron viola è in città non solo per seguire da vicino la squadra ma anche per affrontare di persona le questioni legate al presente e al futuro del club.

Secondo la Nazione il tempismo non poteva essere migliore: il ritorno di Commisso è coinciso con la prestigiosa vittoria sull’Atalanta. Ha avuto modo di incontrare la squadra, abbracciare Palladino e fissare gli appuntamenti per i prossimi giorni di lavoro al Viola Park. Prima della partita, il presidente è apparso alla balaustra del Franchi, osservando da un lato il cantiere ancora in corso e dall’altro la curva Ferrovia, dove si erano spostati i tifosi della Fiesole. Poi, l’annuncio ufficiale del suo ritorno, seguito da applausi e ovazioni da tutto lo stadio. Ma quale sarà la sua agenda nei prossimi giorni? Scrive la Nazione: oltre alla questione stadio Franchi, la sua permanenza servirà per pianificare le prime mosse sul mercato insieme ai dirigenti e all’allenatore, discutendo riscatti e il nodo della clausola rescissoria di Kean, fissata a 52 milioni di euro.