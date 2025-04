Il Milan si prepara alla Fiorentina con un pari in Coppa Italia: 1-1 con l'Inter

Milan e Inter chiudono sul punteggio di 1-1 la semifinale d'andata di Coppa Italia, dopo una partita tesa e con numerose emozioni. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, è il Milan a sbloccare la gara al 47' con Abraham molto bravo a liberarsi in area sul destro e a battere Martinez, portiere dell'Inter. I nerazzurri reagiscono subito e spingono per almeno 20 minuti fino a che il grande ex Calhanoglu da fuori area con un collo esterno buca Maignan e fa 1-1, risultato poi portato fino alla fine nonostante entrambe le squadre abbiano qualche altra occasione.

20 minuti in campo anche per Riccardo Sottil, schierato appena dopo il gol preso dal Milan per lavorare sulla fascia destra quando Conceicao decide di mettere in campo tutti gli attaccanti. Da segnalare, a pochi giorni dalla prossima sfida contro la Fiorentina, le scelte iniziali del tecnico rossonero che ha lasciato a riposo sia Gimenez che Joao Felix, entrati solo nel finale.