Il commento di Poesio: "Questa Fiorentina mette paura a tutti"

vedi letture

Sulle colonne del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio commenta così il successo casalingo della Fiorentina sull'Atalanta: "E sono sette. Le grandi squadre cadute davanti alla Fiorentina. Basterebbe questo per inserire i viola a pieno titolo nella lotta per l’Europa che conta, non fosse altro per la classifica degli scontri diretti che in un gruppone così ristretto alla fine potrebbe fare la differenza. Ma c’è di più, molto di più, nella vittoria contro l’Atalanta, quasi un’ideale prosecuzione della magica serata contro la Juventus. Sempre al Franchi e sempre in controllo della partita per tutti i novanta minuti.

Concentrazione, forza nei contrasti, fiducia, dedizione di tutti alla fase difensiva sono i cardini su cui Palladino ha insistito per individuare la strada giusta da percorrere davanti a quel pericoloso bivio in cui si era ritrovata la sua squadra. E così, adesso che la primavera inizia a colorare le colline fiorentine, anche la squadra di Firenze vive la sua fioritura. Ciò che più conta, al di là di un risultato fondamentale per la classifica, è come la Fiorentina sia tornata a trasmettere all’esterno una sicurezza nei propri mezzi e una convinzione nella vittoria che intimidisce gli avversari.

E su Moise Kean: "Una forza della natura, un fuoriclasse del gol, uno di quei bomber a cui le squadre si affidano consapevoli di avere davanti chi è in grado di far vincere le partite. Accadeva con Gilardino, con Toni e anche (a rischio di commettere «sacrilegio») con Batistuta. La presenza di Commisso a Firenze potrebbe dunque risultare importante anche in questo senso sul discorso clausola".